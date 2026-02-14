Пассажиры подрались из-за расистских высказываний на борту самолета и попали на видео

Двое пассажиров Jet2 подрались на рейсе и получили пожизненный запрет на полеты

Двое пассажиров подрались на рейсе авиакомпании Jet2 и получили пожизненный запрет на полеты. Видео инцидента опубликовало издание The Sun.

Нештатная ситуация произошла 12 февраля на рейсе из Антальи в Манчестер. По словам пассажиров, один из мужчин, употреблявший алкоголь, начал оскорблять окружающих расистскими замечаниями и захотел купить сигареты.

Получив закономерный отказ, дебошир начал вести себя агрессивно, что спровоцировало потасовку с попутчиком, который был оскорблен его замечаниями.

Из-за массовой драки в салоне пилоты приняли решение об экстренной посадке. После того, как самолет приземлился в аэропорту Брюсселя, полиция задержала обоих дебоширов и сняла их с рейса.

Самолет продолжил полет и приземлился в Манчестере около полуночи по местному времени. Авиакомпания Jet2 объявила пожизненный запрет на покупку билетов для нарушителей.

