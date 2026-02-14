Зеленскому пришлось извиняться за слова о переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский понизил статус встреч с Россией и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне», а затем принес извинения своей делегации. Об этом он заявил в интервью изданию Politico, комментируя переговоры в Абу-Даби.

По словам Зеленского, представители США подтолкнули стороны к трехсторонним контактам именно в формате «технического уровня». После этого он публично извинился перед членами украинской делегации за такую формулировку, допустив, что она могла прозвучать неоднозначно.

4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый этап состоялся 23–24 января. Встречи проходили в закрытом формате, без присутствия прессы.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Женеве будет Мединский. Встречи состоятся 17 и 18 февраля.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее Зеленский рассказал, на что пошел мир для завершения СВО.