Суд отправил в СИЗО экс-директора концерна «Калашников»

В Москве суд арестовал экс-директора концерна «Калашников» Гращенкову
Shutterstock/FOTODOM

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову в рамках уголовного дела о хищениях. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа была задержана экс-директор по закупкам и логистике АО «Концерн «Калашников» Ксения Гращенкова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой)», — подчеркнул собеседник агентства в правоохранительных органах.

Как отмечается, в настоящее время Гращенкова находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Уголовное дело против нее было возбуждено в ноябре 2025 года. Вместе с тем в феврале 2026 года мера пресечения в ее отношении была продлена на два месяца, говорится в материалах дела.

До этого концерн «Калашников» заявил, что значительно увеличивает производство стрелкового оружия, «доказавшего эффективность и надежность» в результате применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10».
 
