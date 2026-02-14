Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 14 февраля

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 14 февраля.

На старт выйдут шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

Посашков выйдет на дистанцию в 1500 метров в 22:15 по московскому времени. Крылова стартует на дистанции в 1000 метров в 22:59 мск.

Оба спортсмена уже выступали на этой Олимпиаде. 10 февраля Посашков был дисквалифицирован в квалификации на дистанции 1000 метров. Посашков выступил в седьмой группе и финишировал на последнем, четвертом месте. Его время составило 1.28,64. По ходу соревнований Посашков толкнул занявшего третье место представителя Китая Линь Сяоцзюня (1.26,314), за что и получил дисквалификацию, а представителя Китая допустили в следующий раунд. Крылова не сумела преодолеть квалификацию гонки на дистанции 500 метров. Она выступила в седьмом забеге и оказалась четвертой. Показать более высокий результат спортсменке помешало падение на дистанции.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич назвал праздником России его дисквалификацию на Олимпиаде.