Президент Мексики обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что с понедельника, 10 июня, власти страны будут выделять гуманитарную помощь мигрантам, пытающимся попасть в США, передает РИА «Новости».

Он отметил, что помощь окажут тем мигрантам, которые пытаются попасть в США легально и ожидают решения по своему запросу об убежище, находясь в Мексике.

Обрадор добавил, что мексиканские власти предоставят мигрантам гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния.

Мексиканский президент подчеркнул, что его страна намерена выстраивать с США дружественные отношения, не причиняя им вреда.

Ранее Обрадор назвал условие, при котором Мексика согласится на предложения США по миграции.