Роя Медведева кремируют после прощания

Прощание с историком Роем Медведевым пройдет в Одинцове

Невестка советского и российского историка Роя Медведева раскрыла детали прощания с ним. Светлану Медведеву цитирует ТАСС.

По словам женщины, прощание с Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцове, затем его кремируют.

«Прощание будет во вторник в Одинцове, в морге. Потом его увезут на кремацию», — рассказала она.

Другая информация о траурных мероприятиях пока неизвестна.

Роя Медведева не стало на 101-м году жизни 13 февраля 2026 года. Он выпустил более 40 книг, среди которых биографии Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Бориса Ельцина, Михаила Шолохова, Михаила Суслова, Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. С 2000 года биограф много писал о президенте России Владимире Путине и издал о нем более двух десятков книг, последняя из которых вышла в 2025 году.

Свое долголетие Рой Медведев объяснял отсутствием вредных привычек, приверженностью работе и избеганием негативных эмоций.

Ранее не стало актрисы Галины Федоровой.