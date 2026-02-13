Муж Анфисы Чеховой о первой брачной ночи: «Уставшие и счастливые»

Продюсер Златопольский и Анфиса Чехова не стали распаковывать подарки после свадьбы

Актер и продюсер Александр Златопольский рассказал о первой брачной ночи с телеведущей Анфисой Чеховой. О свадьбе он поговорил с изданием Voice.

По словам Златопольского, ночь они посвятили разговорам.

«В день свадьбы мы, конечно, были уставшие и счастливые, а ночью обсуждали, как прошло торжество. Распаковкой подарков мы занимались уже на второй день, их было немало», — рассказал он.

Златопольский отметил, что свадьба длилась два дня, на ней присутствовали дети супругов и бывшая жена Златопольского Наталья Донская.

У продюсера две дочери от первой жены — 18-летняя Анастасия и 11-летняя София. Чехова растит 13-летнего сына Соломона. Отец сына Чеховой Гурам Баблишвили тоже получил приглашение на свадьбу, однако не смог прийти из-за занятости в спектакле.

