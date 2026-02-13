Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР

Бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — сказано в сообщении клуба.

Филиппов выступал за «Динамо» с 1971 по 1981 год, где провел 279 матчей. В составе бело-голубых он пять раз становился серебряным призером чемпионата СССР и трижды завоевывал бронзовые награды союзного первенства. В 1975 году Филиппов завоевал золото чемпионата мира и первенства Европы, участвовал во второй суперсерии с канадцами.

Филиппов был введен в Зал славы «Динамо».

После завершения карьеры игрока Александр Николаевич занялся тренерской деятельностью. Он стал крестным отцом и первым наставником российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который также стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

