Эксперт описал сценарий эскалации между Россией и НАТО

Местом для возможного столкновения России и НАТО является Балтика, но не Украина. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя угрозы генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте нанести «сокрушительный удар» по России в случае попытки блокирования Сувалкского коридора.

«Какое-то время тому назад мне задавали вопрос, возможна ли и в каком виде военная эскалация между Россией и НАТО. Я уже говорил, что если она и возможна, то только на калининградском направлении, а не на украинском, как сейчас принято считать. <...> Желая нанести нам экономический ущерб, враг будет пытаться блокировать балтийское судоходство», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что российские официальные лица поводов для угроз со стороны Рютте не давали. В НАТО при этом уже выражали готовность заблокировать для РФ Балтийское море.

Сувалкский коридор — стратегический участок на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Заявление Рютте прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили желающих блокировать или захватить Калининград о последствиях.