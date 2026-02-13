Размер шрифта
В Пензенской области завели уголовное дело после выдачи сертификатов на жилье мигрантам

СК: возбуждено уголовное дело после выдачи сертификатов на жилье мигрантам
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после скандальной выдачи жилищных сертификатов в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту выдачи должностными лицами администрации города Сердобска и министерства труда, социальной защиты и демографии региона сертификатов для улучшения жилищных условий граждан по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Сотрудникам ведомства предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, следует из него.

12 февраля мэр Сердобска Марина Ермакова решила покинуть свой пост на фоне резонанса, связанного с жилищными сертификатами, которые выдали, предположительно, мигрантам. Ермакова заявила, что она не ожидала, что публикация вызовет агрессивную реакцию, и сообщила о травле в комментариях и личных сообщениях. Она также добавила, что из-за происходящего «потеряла сон и покой».

Резонанс вызвала публикация мэра. В посте чиновница рассказала о выдаче жилищных сертификатов семьям и прикрепила фото, где она позирует с женщинами в платках, которые, предположительно, являются мигрантами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в подмосковных Мытищах сертификат на жилье получила семья мигрантов.
 
