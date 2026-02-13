Размер шрифта
Политика

СМИ сообщили о тупике в переговорах по Украине

Politico: мирные переговоры по Украине зашли в тупик
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры по урегулированию украинского кризиса «зашли в тупик» из-за несогласия по территориальному вопросу и по поводу присутствия западных войск на Украине. Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание пишет, что мирный процесс «застопорился», так как Россия твердо настаивает на своих требованиях о выводе ВСУ с территории Донбасса, а Украина не собирается уступать. Также остается нерешенным и вопрос присутствия западных войск на Украине после подписания мира.

«Дипломатия постоянно следует знакомому циклу: Трамп устанавливает крайний срок для прекращения боевых действий, Украина спешит принять участие, а Россия колеблется, но в последний момент предлагает начать переговоры. Затем обсуждения заходят в тупик, потому что обе стороны не могут решить разногласия», – сказано в публикации.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что главным камнем преткновения является территориальный вопрос. По его словам, обе стороны настаивают на своих позициях, однако «продвижение вперед» все же есть. Американские и европейские утверждают, что дипломатия Трамп принесла конкретные результаты, а именно США и ЕС договорились о гарантиях безопасности Украины, а между Россией, Украиной и США прошли трехсторонние встречи, которые планируется продолжить на неделе с 16 по 22 февраля в Майами или в Абу-Даби.

Также на предыдущих трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля, стороны достигли согласия о том, как будет работать режим прекращения огня и как будет выглядеть демилитаризованная зона в случае прекращения боевых действий, рассказали Politico европейский чиновник и некий источник, знакомый с процессом переговоров.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса может пройти 17 и 18 февраля в США. По его словам, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. Также Зеленский заявил, что конфликт может закончиться в течении нескольких месяцев, «если переговоры будут идти добросовестно».

Также 7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят, чтобы военные действия закончились до июня 2026 года. А агентство Reuters сообщило, что США и Украина обсуждали возможность подписания мирного договора в марте 2026 года.

Ранее на Украине заявили о безрезультативности переговоров.
 
