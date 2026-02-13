Размер шрифта
Сергей Бурунов о цене актера: «Чем больше боли — тем дороже ты стоишь»

Актер Сергей Бурунов заявил, что актером не стать без образования и боли
СТС

Актер Сергей Бурунов заявил, что театральное образование играет ключевую роль в становлении артиста. Его слова передает VOICE.

«В этом [профильном образовании] закладывается матрица твоей будущей системы. Не просто так ты проходишь отбор, не просто так сдаешь экзамены. Это база, там тебе дают ремесло, которым ты обязан владеть», — заявил он.

По словам Бурунова, человеку без образования только кажется, что он владеет необходимыми навыками. На деле же будет существенно видна разница, когда он начнет играть в дуэте с профессионалом.

«Почему‑то соцсети сделали так, что стать артистом можно по щелчку. Нет, в любом деле, знаю по себе, отматывая хронику в голове, в любой профессии ты должен, мягко говоря, вкалывать», — отметил Бурунов.

Подводя итог, российский голос Леонардо Ди Каприо сказал: «В нашем деле чем больше боли и опыта, — тем дороже ты стоишь и ближе «Оскар». В то же время артист отметил, что лично не грезит наградой.

Ранее музкритик Соседов заявил, что Shaman утратил аудиторию из-за политизированности.
 
