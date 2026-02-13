22-летнюю Катю Адушкину обвинили в мошенничестве участницы курса

Несколько десятков участниц образовательного курса «Целая» обвинили блогера Катю Адушкину в мошенничестве, поскольку не получили обещанных ею услуг. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Как утверждает Telegram-канал, клиентки вложили в обучение от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Программа позиционировалась как подготовка по специальностям «специалист по продажам» и «специалист по контенту». Однако качество курса оказалось ниже ожиданий — материал сочли недоработанным. Кроме того, клиенты сталкивались с многомесячными задержками при попытке вернуть деньги, а менеджеры зачастую просто игнорировали обращения пострадавших.

Участницы рассказали, что перед началом обучения им обещали сертификат государственного образца и гарантированное трудоустройство в команду Адушкиной или ее коллег. Однако на деле выпускницы получили лишь грамоту, а на вопрос о работе им предложили пройти дополнительный курс за 95 тыс. рублей.

«Осторожно, новости» сообщают, что среди пострадавших — девушка с ДЦП по имени Мария (имя изменено). Организаторы обещали ей рассрочку без процентов, но, по словам Марии, условия не были соблюдены, и теперь она требует возврата денег.

Катя Адушкина — российская видеоблогерша, певица и танцовщица. У нее свыше 5,4 млн подписчиков и более 1 млрд просмотров на YouTube. Сейчас девушке 22 года.

