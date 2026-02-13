Лукашенко пообещал министру обороны Белоруссии усложнить его жизнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал министру обороны республики Виктору Хренину усложнить его жизнь и посоветовал не расслабляться. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Подробности разговора Лукашенко с министром обороны республики пока не приводятся.

13 февраля Лукашенко приехал на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования в рамках масштабной проверки боеготовности вооруженных сил (ВС) Белоруссии.

В конце декабря прошлого года Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии. Главе республики доложили о промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав войск справляется с поставленными задачами, а также как организованы обеспечение и хранение материальных средств.