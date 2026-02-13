Тысячи украинцев не могут заказать такси из-за «переезда» в Челябинск и Химки

SHOT: украинцы не могут заказать доставку и такси из-за сбоя геолокации

Украинцы не могут заказать такси и доставку, поскольку их смартфоны ошибочно определяют местоположение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, причиной стал сбой геолокации.

«Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии. Из-за этого все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений — выдают сообщение «Мы не работаем на территории России» и блокируются», — говорится в посте.

Отмечается, что банковские операции также отображаются проведенными в России. Так, жителей Киева чаще всего «кидает» в Химки, пишет канал.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. Украинские СМИ при этом предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink.