В Госдуме предложили ограничить пособия мигрантам

Все социальные пособия от государства нужно выплачивать мигрантам, получившим гражданство РФ, только после пяти лет проживания в стране. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Люди справедливо возмущаются, когда видят, что меры поддержки, пособия и социальные выплаты, предназначенные для российских семей, фактически становятся доступны лицам, лишь формально получившим гражданство. Это недопустимо. Мы предлагаем принять системные нормы, которые исключат саму возможность перетягивания пособий мигрантами. Правительством уже одобрен подход, согласно которому право на единое пособие для семей с детьми должно возникать не просто с фактом получения паспорта гражданина Российской Федерации, а только при условии проживания в этом статусе не менее пяти лет. Данный подход необходимо законодательно закрепить и распространить на все виды социальных выплат, финансируемых из федерального и региональных бюджетов. Пятилетний срок проживания в статусе гражданина — это разумный фильтр, который подтверждает действительную, а не фиктивную связь человека с государством. Мы не должны создавать ситуацию, когда получение российского паспорта превращается в инструмент быстрого доступа к деньгам налогоплательщиков и льготам, заработанным нашими гражданами», — сказал он.

По мнению Панеша, нужно провести ревизию выданных паспортов РФ за последние пять-семь лет, чтобы аннулировать выданные с нарушениями.

«Помимо ограничений по выплатам, остро стоит вопрос о проверке законности получения паспортов за определенный период. Не секрет, что в предыдущие годы имели место массовые нарушения, оформление гражданства по подложным документам, фиктивная регистрация и другие схемы, которые дискредитируют саму идею предоставления паспорта. Считаю необходимым провести масштабную ревизию выданных паспортов, например, за последние пять-семь лет, с использованием современных цифровых инструментов. Создаваемый государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» как раз позволяет аккумулировать полные данные о миграционном учете, пересечении границы, трудовой деятельности и привлечении к ответственности. На основе этих данных Министерство внутренних дел обязано провести аудит и аннулировать паспорта, выданные с нарушениями. Каждый такой случай должен получить правовую оценку, а лица, участвовавшие в организации незаконной выдачи документов, — понести наказание», — добавил он.

До этого жители Пензенской области выразили недовольство мэру Сердобска Марине Ермаковой после отчета о вручении сертификатов молодым семьям. Негативную реакцию вызвала публикация, в которой чиновница рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту кадре рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин и потребовал доложить ему о результатах проверки. Позднее мэр Сердобска сообщила о решении покинуть свой пост на фоне резонанса вокруг этих сертификатов.

Ранее стало известно, что российские школы будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов.