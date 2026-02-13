Размер шрифта
Водителям рассказали, чем грозит РФ запрет на поставки BMW из Китая

Рольф: цены на BMW в РФ могут вырасти после возможного сокращения поставок
Sven Simon/Global Look Press

BMW пытается остановить поставки машин в Россию через Китай, это может привести к подорожанию автомобилей. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Данный бренд - один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машин марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведет к увеличению стоимости этих авто», — отметил Иванов.

По мнению эксперта, BMW решилась на ограничения из-за сохраняющейся популярности бренда в России. Даже без официальных поставок марка остается одной из самых востребованных: прошлогодние данные подтверждают высокий спрос. Последствия таких мер могут проявиться уже в ближайшее время.

По итогам 2025 года продажи автомобилей BMW в России выросли на 42%: показатель существенно увеличился по сравнению с предыдущим годом.

Ранее были названы восемь видов тюнинга, за которые накажут в 2026 году.
 
