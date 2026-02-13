Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные сбили 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российский военный эксперт Антон Трутце предположил, что Украина могла кустарным способом модернизировать одну из советских ракет Х-55, или получить новый образец западного вооружения, способный преодолеть 600 км и долететь до Волгоградской области.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников в четырех регионах России, из низ 43 — над Волгоградской областью.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.