Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

GigaChat обучат татарскому языку

Сбер научит Gigachat писать и понимать по-татарски
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть GigaChat начали обучать татарскому языку. Об этом в ходе визита в Казань сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Уточняется, что проект реализуется Сбером в партнерстве с Академией наук республики Татарстан и направлен на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов.

Для обучения нейросети был создан массив данных, включающий литературу, прессу и учебные материалы на татарском языке. Процесс обучения ведется для последовательного повышения качества работы системы.

«Мы вместе с ведущими научными учреждениями страны стремимся сохранить языки народов России для будущих поколений. Технологии искусственного интеллекта — инструмент, позволяющий воссоздавать утраченное и беречь культурное наследие, что крайне важно для сохранения суверенитета и самобытности страны», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что жители Татарстана представляют одну из крупнейших этнических групп в России и активно пользуются возможностями GigaChat на русском языке. В связи с этим Сбер начал обучать нейросеть именно татарскому языку.

«Теперь татарстанцы, особенно молодое поколение, предпочитающие новые технологии, могут задать вопрос нейросети на родном языке, сохраняя связь с традициями народа», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Вице-президент Академии наук hеспублики Татарстан Айрат Хасьянов подчеркнул, что проект по развитию сервисов GigaChat на татарском языке рассматривается как один из приоритетных форматов сотрудничества с федеральными технологическими партнерами.

«Результаты проекта важны не только для решения прикладных задач цифровизации электронных услуг и документооборота на татарском языке, но и для сохранения культурной идентичности татарского народа», — сказал он.

В Сбере добавили, что GigaChat также изучает другие языки народов России, в том числе удмуртский, алтайский, башкирский и бурятский.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!