Биограф Путина Рой Медведев умер на 101-м году жизни

Скончался писатель и историк Рой Медведев
Алексей Куденко/РИА Новости

Российский и советский историк и писатель Рой Медведев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку покойного.

По словам невестки, Медведев скончался утром 13 февраля у себя дома. Предполагаемой причиной смерти она назвала сердечную недостаточность.

«Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — уточнила она.

14 ноября 2025 года Медведев отметил 100-летний юбилей. Он выпустил более 40 книг, среди которых биографии Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Бориса Ельцина, Михаила Шолохова, Михаила Суслова, Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко.

С 2000 года биограф много писал о президенте России Владимире Путине и издал о нем более двух десятков книг, последняя из которых вышла в 2025 году.

Рой Медведев до конца жизни активно работал и признавался, что не пользуется интернетом.

Ранее умерла актриса Галина Федорова.
 
