Раскрыты причины высоких зарплат сварщиков

Заработная плата сварщика в России может достигать 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС на полях Сибирского строительного форума сообщила помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко.

По ее словам, такая высокая оплата труда объясняется тем, что в большинстве зданий и сооружений используют сварные конструкции.

«Огромную работу проводит, конечно, руководство нашей отрасли. Повысились средние заработные платы. Сварщики по 500 тысяч получают», — добавила она.

Как отмечает Кузьменко, сейчас эта профессия считается очень дорогой, потому что в строительстве без сварки невозможно.

Она обратила внимание, что в последние годы в стране увеличилось число студентов на архитектурные профессии. В институт конкурс на место составляет 3-4 человека.

До этого сообщили, что средние зарплаты в 300 тыс. рублей в России получают специалисты в перестраховании. В материале по данным статистики, в конце осени среднемесячные доходы в этой сфере составили 309,1 тыс. рублей. Помимо сферы перестрахования, более 300 тыс. рублей (333,4 тыс. руб.) в месяц получают сотрудники холдингов во всех отраслях экономики РФ.

Ранее самая высокая зарплата среди рабочих была у водителей, сварщики занимали второе место с ростом на 17% за год.