Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Медики рассказали о состоянии пострадавших в Волгограде в результате атаки дронов

ТАСС: состояние трех пострадавших от БПЛА в Волгоградской области стабильное
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии троих пострадавших в Волгограде в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в регионе, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

По словам врачей, состояние всех пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 43 дрона — над Волгоградской областью.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!