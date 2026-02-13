Медики рассказали о состоянии пострадавших в Волгограде в результате атаки дронов

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии троих пострадавших в Волгограде в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в регионе, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

По словам врачей, состояние всех пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 43 дрона — над Волгоградской областью.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.