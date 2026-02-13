Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны сообщили о продвижении ВС России на Запорожском направлении

МО: российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в районе Зализничного
РИА Новости

В течение недели подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что военнослужащие «Востока» нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

Как рассказал представитель силовых структура РФ, взятие Зализничного «Востоком» отодвинуло линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя. По его словам, в результате активных боевых действий российских военных из 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки был взят под контроль важный район обороны противника глубиной до 4 км. В результате было зачищено свыше 500 зданий.

5 февраля стало известно, что Киев начал эвакуировать население и предприятия Запорожья на фоне продвижения российской армии к городу.

Ранее в Британии назвали условия краха ВСУ в Донбассе.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!