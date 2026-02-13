В течение недели подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что военнослужащие «Востока» нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

Как рассказал представитель силовых структура РФ, взятие Зализничного «Востоком» отодвинуло линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя. По его словам, в результате активных боевых действий российских военных из 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки был взят под контроль важный район обороны противника глубиной до 4 км. В результате было зачищено свыше 500 зданий.

5 февраля стало известно, что Киев начал эвакуировать население и предприятия Запорожья на фоне продвижения российской армии к городу.

Ранее в Британии назвали условия краха ВСУ в Донбассе.