В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов

Минобороны: группировка «Север» установила контроль над Чугуновкой и Сидоровкой
Евгений Биятов/РИА Новости

За текущую неделю подразделения группировки войск «Север» благодаря активным наступательным действиям установили контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

10 февраля в российских силовых структурах «РИА Новостям» сообщили, что группировкой «Восток» был взят населенный пункт Зализничное, что отодвинуло линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя.

Собеседник агентства отметил, что в результате активных боевых действий российских военных из 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки «Восток» был взят под контроль важный район обороны противника глубиной до 4 км. В результате было зачищено свыше 500 зданий.

В Минобороны тогда уточнили, что российские силы разгромили в формирования механизированных, штурмовых, десантных бригад, а также четыре штурмовых полка и два батальона беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожняка, Комсомольское, Копани и Риздвянка в Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Сидоровка и Глушовка в рамках специальной военной операции.
 
