В Минобороны рассказали о количестве ударов по ВПК Украины за неделю

Российские войска в период с 7-го по 13-е февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины (ВПК), объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что также были уничтожены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников и пункты временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

До этого координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские «Герани» атаковали военный аэродром Школьный в Одессе, который украинские войска переоборудовали в базу для запуска дальних беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, ВС РФ сожгли дроны, готовившиеся вылететь в сторону России для удара. Он отметил, что атака была такой же мощной, как на Киев и Днепропетровск. Лебедев уточнил, что второй удар пришелся по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», производящим военную электронику, прилегающие кварталы были обесточены.

Ранее российские войска ударили по военному аэродрому на Украине.