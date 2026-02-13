Подросток не выжил после падения с электрички в Подмосковье

В Подмосковье на платформе Валентиновка Ярославского направления железной дороги нашли 14-летнего подростка, упавшего с электропоезда, спасти его не смогли. Об этом сообщает mk.ru.

Машинист заметил ребенка на путях и сообщил в экстренные службы, прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика. По предварительной информации, 14-летний школьник забрался на крышу электрички, не удержался и упал с высоты во время движения.

Родители мальчика не знали об опасном увлечении сына зацепингом, он сказал, что идет гулять с другом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвался с движущегося электрички. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и сорвался на ходу. Несовершеннолетний не выжил.

Ранее в Москве 39-летняя женщина прокатилась в метро на сцепке вагонов.