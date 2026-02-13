В Минобороны назвали число взятых под контроль населенных пунктов за неделю

МО: ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, в ходе активных боев был установлен контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области (Чугуновка и Глушковка ), а также над одним — в Запорожской (Зализничное) и Сумской (Сидоровка) областях.

Кроме того, российские войска ликвидировали живую силу и технику четырех механизированных, аэромобильной бригады, бригады беспилотных систем, бригады охраны Генерального штаба ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии, отметили в Минобороны.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска в период с 7-го по 13-е февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины (ВПК), объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии.



Ранее российские войска ударили по военному аэродрому на Украине.