Сотрудник «Крестов» покончил с собой на рабочем месте

В СИЗО №1 Санкт-Петербурга покончил с собой сотрудник ФСИН. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В колпинских «Крестах» на рабочем месте покончил с собой инспектор, который работает на КПП. Все произошло час назад», — рассказал собеседник.

Рядом с телом было найдено огнестрельное оружие, источник не уточнил, какое.

Подробности произошедшего не сообщаются. Комментариев от ФСИН на момент публикации не поступало.

СИЗО №1 — изолятор в Колпинском районе Санкт-Петербурга, открытый в 2017 году. Неофициальное название — «Кресты-2». Эта тюрьма считается самой большой в Европе.

