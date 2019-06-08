Опубликованы первые итоги ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает ТАСС.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что итоги ЕГЭ по базовой математике, литературе и географии в целом остались на уровне прошлогодних.

По данным ведомства, результаты по профильной математике улучшились. Число сдававших базовую математику, но не сумевших набрать минимальный балл, в этом году сократилось на пять тысяч.