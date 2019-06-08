Полицейские не пускают к журналисту Голунову его адвоката

Полицейские не пускают адвоката журналиста «Медузы» Ивана Голунова — Дмитрия Джулаява в кабинет больницы №71, где в настоящее время обследуется журналист. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, адвокат не может попасть к клиенту Голунову, так как полицейские не дают ему пройти.

Также Чиков добавил, что в настоящее время специалисты осматривают журналиста, который жаловался на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую. Однако следователь запрещал госпитализацию Голунова и собирался попросить суд Москвы продлить задержание журналиста на 72 часа.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.