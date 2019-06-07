Арестованы двое экс-полицейских по делу об убийстве пенсионерки
В Калмыкии арестовали двух бывших полицейских, которых подозревают в соучастии в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по республике.
По версии следствия, между женщиной и участковым уполномоченным УМВД по Элисте произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры участковый задушил женщину.
После этого, уточняет следствие, мужчина вызвал двух коллег, которые помогли ему вывезти тело и спрятать в бетонированной трубе.
Двоих задержали, и они уже дали признательные показания. Еще один скрылся, и его объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки.