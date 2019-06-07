Путин передал наилучшие пожелания Симоньян

Президент России Владимир Путин пожелал всего наилучшего главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе пленарного заседания ПМЭФ стало известно, что Симоньян не приехала из-за госпитализации.

«Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания», — сказал Путин.

Симоньян была госпитализирована накануне после инцидента с юристом ФБУ Любовью Соболь на радио «Эхо Москвы».

7 июня Симоньян выписали из больницы.