Подробности о семье 11-летней беременной школьницы рассказал омбудсмен

Семья 11-летней девочки из подмосковного Лыткарино, забеременевшей в результате изнасилования, не состояла на учете, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, у девочки была полная семья, она не попадала в полез рения комиссии.

Ранее стало известно, что 11-летняя школьница в Лыткарино забеременела в результате изнасилования 46-летним мужчиной.