Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, бывший муж россиянки требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку.

Как отмечается, в 2017 году Осипова приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей.

При этом в настоящее время дети россиянки находятся в России.

Ранее сообщалось, что суд в США решил освободить обвиняемую в похищении собственных детей россиянку.