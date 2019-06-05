Врач избил пациента батоном колбасы

Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что врача вывел из себя мужчина с кислородной маской на лице, находившийся без сознания.

Потерявший над собой контроль врач с криком «Пьяница! Хочешь салями, так получи» наносил потерпевшему удары по лицу.

Видео инцидента заметила глава МВД страны Кармен Дэн, которая потребовала найти и уволить медика.

Что именно так взбесило парамедика, пока неизвестно.