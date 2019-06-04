Часть постов о взрывах в Дзержинске признали фейковой

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Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

По ее словам, Роскомнадзор принял такое решение после того, к нему обратилась генеральная прокуратура с соответствующим требованием.

Он добавил, что прокуратура посчитала материалы о взрывах недостоверной информацией, которая может привести к нарушению общественного порядка и безопасности.

Он уточнил, что речь идет о нескольких ссылок, которые и были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной информации.

При этом, подчеркнул Ампелонский, прокуратура потребовала также ограничить доступ к копиям этих сообщений на просторах интернета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на взрывы в Дзержинске.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС, а вбольницы обратились 89 человек.