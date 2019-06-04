Четыре человека расстреляны в Австралии

В пригороде города Дарвин в Австралии мужчина открыл огонь на улице, в результате чего четверо человек и еще двое были ранены. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, стрелявшему мужчине было на вид 45 лет. Ночью на одной из улиц города он открыл огонь из помпового ружья. Как минимум два человека пострадали от огнестрельного ранения. Местный департамент сообщает, что количество пострадавших может возрасти, поскольку сотрудники полиция ведет выяснение всех обстоятельств.

После выстрелов в районе Стюарт Парк, где мужчина был позднее задержан, стрелявший отправился в район Вулнер, где также произвел несколько выстрелов на улице и на территории отеля.

Мотив преступления неизвестен, однако правоохранительные органы сообщают, что инцидент не является террористической атакой.