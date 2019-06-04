Появилось видео задержания участников драки, где убили спецназовца
Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца в подмосковном Красногорске. Кадры публикует телеканал «360».
На кадрах сотрудники полиции врываются в квартиры к подозреваемым, те не оказывают сопротивления.
Ранее сообщалось, что двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Красногорске задержаны.
Никита Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа. Дело об убийстве экс-бойца спецназа Белянкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.