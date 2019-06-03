Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

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Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Кучмы, в настоящее время у него есть возможность действительно поработать на благо Украины.

«…у меня есть возможность в группе, созданной в Нормандском формате, сделать этот вклад», — заявил Кучма.

Он добавил, что в прошлом выступал в роли «свадебного генерала».

Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.