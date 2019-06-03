Об убийстве в драке спецназовца высказались в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, посоветовал обратиться в правоохранительные органы, передает РИА «Новости».
По его словам, этот вопрос не входит в сферу деятельности администрации президента.
«Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос», — сказал Песков.
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.
Ранее друг убитого спецназовца раскрыл обстоятельства его смерти.