Об убийстве в драке спецназовца высказались в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, посоветовал обратиться в правоохранительные органы, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос не входит в сферу деятельности администрации президента.

«Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос», — сказал Песков.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.

Ранее друг убитого спецназовца раскрыл обстоятельства его смерти.