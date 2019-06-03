К делу об убийстве спецназовца в Подмосковье подключили криминалистов центрального аппарата

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к расследованию дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорском районе Московской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По ее словам, по указанию главы СК, расследование уголовных дел взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

По предварительным данным, ночью 1 июня возле одного из кафе в Красногорске случился конфликт, свидетелем которого стал спецназовец. Чтобы защитить одного из участников потасовки, мужчина вмешался в конфликт, в результате чего ему нанесли ранение в область сердца. Он скончался на месте от полученных ран. Нападавшие скрылись. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также дело о ранении мужчины, за которого заступился погибший.

Ранее о последних минутах жизни убитого в драке спецназовца рассказала свидетельница.