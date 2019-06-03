Открыт первый участок Некрасовской линии московского метро

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В Москве в понедельник, 3 июня, открылся первый участок Некрасовской линии метро. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Московского метрополитена.

Отмечается, что для пассажиров с этого момента открыты четыре новые станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Пока пассажиры Некрасовской линии могут пересаживаться только на Таганско-Краснопреснескую линию. Позднее предполагается построить переходы на Большую Кольцевую линию и Московское центральное кольцо.

По имеющимся данным, интервал движения поездов будет составлять шесть минут.

Ранее СМИ узнали, что метро не выйдет за пределы Москвы.