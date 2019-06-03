Возбуждено дело об убийстве толпой спецназовца, заступившегося за прохожего

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, тело 35-летнего мужчины было найдено у жилого дома в поселке Путилково.

Как отмечается, следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.

При этом в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что друг убитого толпой ножом в сердце спецназовца рассказал о его жизни.