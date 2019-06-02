Кадыров осудил уничтожение памятника Жукову в Харькове

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появившиеся сообщения о том, что националисты уничтожили памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Кадырова, представители националистических организаций и партий Украины, вероятно, планировали «сделать жест в сторону запада», но они просчитались.

Харьковские националисты покрыли себя позором, считает Кадыров. Он добавил, что другие города мира почли бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Жукову.

Ранее сообщалось, что харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова.

На этот инцидент также отреагировал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.