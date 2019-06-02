Прокуратуру заинтересовал сбой в выдаче багажа в Шереметьево

Прокуратура проводит проверку по факту задержек выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что прокуроры проверяют соблюдение прав пассажиров при перевозках, в том числе багажа.

Ранее сообщалось, что сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта объяснили задержки «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон».