2-летний ребенок двое суток провел в квартире с зарубленной топором матерью и мертвым отцом-убийцей

В Запорожье 2-летний ребенок был найден в запертой квартире с мертвыми родителями, передает ТСН.

33-летний мужчина во время ссоры зарубил топором жену и попытался повесить сына, и сам совершил самоубийство.

Сообщается, что мальчику повезло — петля соскочила и он остался жив.

По данным правоохранителей, в семье все чаще возникали проблемы на почве ревности и безденежья.

Тела погибших доставили для проведения судмедэкспертизы, а ребенок в шоковом состоянии находится под медицинским наблюдением.