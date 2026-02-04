Размер шрифта
Установлена личность ликвидированного полицейскими при задержании в Москве

Mk.ru: убитым при задержании в Москве оказался подозреваемый в убийстве
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Двое мужчин устроили перестрелку с полицией в доме на Рублевском шоссе в Москве во время задержания, одного из них ликвидировали ответным огнем. Об этом пишет mk.ru.

По его информации, речь идет о 41-летнем Михаиле Леонтьеве и 38-летнем Алексее Ланчикове, которые 29 января были объявлены в розыск по подозрению в похищении человека и убийстве. Силовикам удалось установить их местонахождение и заблокировать в доме.

Во время задержания, по сведениям издания, Леонтьев был ликвидирован, Ланчиков — задержан.

Как пишет Telegram-канал SHOT, жители услышали звуки стрельбы и заметили большое количество машин с мигалками, включая две реанимации и машины полиции и СК, около 19:00 мск. После этого одного из мужчин вывели из подъезда в наручниках.

Ранее в Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков.
 
