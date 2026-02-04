В Марокко население целого города эвакуируют из-за риска затопления

В Марокко власти города Эль-Каср-эль-Кебир, насчитывающего около 100 тысяч жителей, объявили экстренную эвакуацию населения из-за высокой угрозы затопления. Об этом сообщает новостной портал Hespress.

Синоптики предупреждают, что критическая ситуация может сложиться в ближайшее время, когда затоплению подвергнутся даже районы, расположенные на возвышенностях.

Военные и подразделения гражданской обороны эвакуируют людей из временных палаточных лагерей, развернутых в самом Эль-Каср-эль-Кебире несколько дней назад.

Все городские транспортные средства, включая автобусы и спецтехнику, задействованы для перевозки жителей в безопасную зону.

Непрекращающиеся ливни, которые уже несколько дней идут на северо-западе Марокко, привели к переполнению водохранилища, образованного плотиной «Уэд-эль-Махазин». По мнению специалистов, при достижении уровня автоматического сброса, поток воды из водохранилища возрастет до 1,5 тыс. кубометров в секунду, что как минимум в три раза превысит объем воды, уже затопившей окрестности и многие районы Эль-Каср-эль-Кебира. При худшем сценарии, считают гидрологи, уровень воды в городе может подняться до 3-5 метров в тех местах, где ранее максимальный уровень не превышал 1 метра.

Ранее в ЮАР из-за наводнения закрыли крупнейший заповедник страны.