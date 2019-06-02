Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с начала года от заболевания умерли 90 человек.

В ведомстве обратили внимание, что рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Власти страны принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.

Роспотребнадзор рекомендует носить одежду, максимально закрывающую тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.