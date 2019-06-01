Россияне смогут составлять одно завещание на двоих

В России с 1 июня жителям разрешили писать совместные завещания. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции страны.

Как отмечается, с 1 июня в силу вступили изменений, внесенные в Федеральный закон.

Теперь, супружеские пары смогут писать совместные завещания и по обоюдному согласию определять, как будет распределено потом их общее и личное имущество, а также устанавливать доли наследников.

«При этом условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам об обязательной доле в наследстве», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что совместное завещание супругов сможет утратить силу в случае расторжения брака или признания его недействительным.